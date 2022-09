"Airpower" mit Militärtransporter aus China und Überflug von B-52-Bombern

Die Daten sind beeindruckend: 35 Flugvorführungen werden pro Tag stattfinden, bei täglich acht Stunden Programm. 60 Maschinen sind bei der "Airpower 2022" in Zeltweg heute und morgen am Boden zu bewundern, gesamt nehmen rund 200 Flugzeuge und Hubschrauber teil. Die "Airpower" findet zum bereits zehnten Mal statt und ist die größte Flugshow Europas in diesem Jahr.