"Airpower": Eine Flugshow, die Fans begeisterte

200 Fluggeräte aus 20 Nationen, 35 Flugvorführungen an jedem der beiden Tage, 275.000 Besucher: Das sind einige der beeindruckenden Zahlen der "Airpower 2022" in Zeltweg, die am Freitag und Samstag über die Bühne ging. "Es wurden alle Erwartungen übertroffen", bilanzierten der Kommandant der heimischen Luftstreitkräfte sowie der Projektleiter der "Airpower", die Brigadiere Gerfried Promberger und Wolfgang Prieler, zufrieden.

Promberger betonte vor allem den "hohen Ausbildungswert" der bereits zehnten Flugshow, die vom Bundesheer gemeinsam mit den Partnern Red Bull und dem Land Steiermark veranstaltet wurde, sowohl für Luft- als auch Landstreitkräfte.

Einzigartige Logistik

Prieler sprach von einer einzigartigen Leistung – nicht zuletzt, was den logistischen Bereich betraf. Dazu zog er einen Vergleich: "Wir haben gemeinsam die logistische Basis des mengenmäßigen Einfließens der Bevölkerung von ganz Salzburg in eine Stadt von knapp 7000 Einwohnern in den wichtigen Teilbereichen Verpflegung, Sanitär- und Sanitätsversorgung und Abfallwirtschaft geschafft." Dafür waren insgesamt 6500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz, darunter 4500 Soldatinnen und Soldaten (auch mit einem großen Anteil der Miliz). "Es war damit auch eine einzigartige zivil-militärische Zusammenarbeit", sagte Prieler.

Im Mittelpunkt standen natürlich die Fluggeräte – nicht nur in der Luft. Großes Interesse am Boden weckten vor allem der künftige neue Hubschrauber des Bundesheeres, der Leonardo "AW169" sowie der chinesische Militärtransporter Xian Y-20 "Kunpeng". Die Armee der Volksrepublik China beteiligte sich damit übrigens zum ersten Mal überhaupt im Ausland an einer internationalen Flugveranstaltung.

In der Luft begeisterten vor allem der erstmalige Überflug eines US-amerikanischen B-52-Bombers "Stratofortress" sowie bei den Kunstflugstaffeln – wie immer bei der "Airpower" – die italienische "Frecce Tricolori". Die so bezeichneten zehn Jets malten nicht zuletzt die Farben der italienischen Nationalflagge unter musikalischer Untermalung von "Nessun dorma" aus Giacomo Puccinis "Turandot" in den Himmel über Zeltweg.

2025 nächste "Airpower"

"Über den Wolken", so das Motto der "Airpower", klappte alles perfekt. Nicht so gut funktionierte die An- und Abreise der Hunderttausenden Besucher. Zwar nutzten Tausende die Angebote von Sonderzügen und Bussen, doch kamen zudem offensichtlich noch zu viele mit dem Auto – kilometerlange Staus waren die Folge. Hier Verbesserungen zu erarbeiten, wird wohl eine der Aufgabenstellungen für die Veranstalter sein, die für 2025 die nächste "Airpower" planen.