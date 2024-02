20 Jahre Kaprun-Urteil: "Da hat Gott für einige Minuten im Tunnel das Licht ausgemacht"

Bis auf den letzten Platz gefüllt ist der Saal des Salzburger Kolpinghauses am 19. Februar 2004. Nach beinahe zwei Jahren und 63 Verhandlungstagen wird das Urteil im Prozess zur größten Brandkatastrophe in der Geschichte der Zweiten Republik erwartet. Mehr als drei Jahre sind vergangen, seit die Standseilbahn "Kitzsteingams" in Kaprun am 11. November 2000 auf ihrer Fahrt zum Gipfel in Flammen aufging. Für 155 Menschen gab es an jenem Tag keine Rettung.