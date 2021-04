1 bis 572 - Von Tirol in die Welt

Nur wenn wir teilen, haben wir Frieden in der Welt. All unser Bemühen um das im Stich gelassene Kind muss letzten Endes auch als Beitrag zum Frieden verstanden werden." Worte von einem, der wie kein anderer mit den SOS-Kinderdörfern in Verbindung gebracht wird – Hermann Gmeiner, ihr Gründer. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass das erste Familiengebäude im SOS-Kinderdorf Imst den Namen "Haus Frieden" erhielt.