Zwischen Sexkaufverbot und Sextourismus

Sexkaufverbot in Deutschland kündigt sich an

Bereits jetzt floriert das Geschäft im oberösterreichischen Grenzgebiet zu Deutschland. Zehn Bordelle gibt es im Bezirk Braunau, fünf davon allein in der Bezirkshauptstadt. Das hat einen einfachen Grund: das strenge Gesetz in Bayern. Bei den Nachbarn darf in Gemeinden mit weniger als 30.000 Einwohnern kein derartiges Etablissement eröffnet werden. Zum Vergleich: Die Stadt Braunau mit fünf Bordellen hat rund 19.000 Einwohner.