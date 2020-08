Eine der eindrucksvollsten Baustellen in der Landeshauptstadt steht unmittelbar vor ihrer Fertigstellung. Am Freitag wird gegen 10.45 Uhr der zweite Bypass der Autobahnbrücke (A7) für den Verkehr freigegeben. Derzeit sind die Arbeiter noch mit den letzten Handgriffen auf der Brücke beschäftigt: Bodenmarkierungen, Leitschienen, einige Schilder und Verkabelungen müssen in den kommenden Tagen fertiggestellt werden. Am Freitag um zehn Uhr erwartet die Brücke dann prominenten Besuch: