Wenn am 12. Juli die Ökumenische Sommerakademie 2023 in Kremsmünster die Türe für die Diskutanten öffnet, schweben existenzielle Fragen darüber: "Die Kirchen haben ihre über Jahrhunderte gewohnte Position in der Gesellschaft verloren. Für eine Vielzahl der Menschen hat die Religion im Alltag kaum mehr Bedeutung", heißt es im Begleittext wie in einem Offenbarungseid.