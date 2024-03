Zivilprozess: Hat das neue LASK-Stadion einen Dachschaden?

Der Stein des Anstoßes für den Prozesstermin am Montag war ein Fachartikel in der Zeitschrift "Stahlbau Aktuell", erschienen im Vorjahr. Plangemäß konnte der LASK sein neues Stadion auf der Gugl im Februar 2023 eröffnen. Die Kärntner Firma Haslinger Stahlbau habe "einen wesentlichen Beitrag geleistet", dass der Verein nun seine "magischen Fußballabende erleben" könne, heißt es in dem Artikel nicht ohne Selbstlob. Lesen Sie dazu auch: "Verschwiegenheitsklausel verletzt": LASK klagt