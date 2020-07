Zur Eindämmung des Covid-19-Clusters wurden gestern in St. Wolfgang weitere Maßnahmen getroffen: Zum einen wurde die Vorverlegung der Sperrstunde auf 23 Uhr für alle örtlichen Gastgewerbebetriebe bis einschließlich 9. August verlängert. Zum anderen müssen bis zu diesem Stichtag weiterhin auch alle Gäste, die in St. Wolfgang in einem Beherbergungsbetrieb übernachtet haben, vor Verlassen ihre Daten auf einem Erhebungsblatt vermerken. Dadurch könnte die rasche Übermittlung von Maßnahmen im