Was ist tatsächlich los in der Jausenstube in der Peuerbacher Ortschaft Achleiten? Werden dort von Montag bis Freitag (jeweils 8 bis 13 Uhr) "alternative Lernmodelle erforscht", wie es auf der Homepage des Vereins "Hallo Welt!" heißt? Oder gibt es dort eine illegale Lerngruppe, bei der Kinder, die wegen der Corona-Maßnahmen von ihren Eltern aus den Schulen genommen worden sind, gemeinsam unterrichtet werden?