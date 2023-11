Wolfsbeauftragter geht von mindestens zehn Rudeln in Österreich aus

Ein mulmiges Gefühl bleibe schon. So wie nach jeder Wolfssichtung halt. Aber von Panik sei keine Spur. Weitersfeldens Bürgermeister Franz Hölzl sagt im Gespräch mit den OÖN, dass sich die Bewohner der Mühlviertler Gemeinde zwar schon ein wenig an die Anwesenheit und die Meldungen über den Wolf gewöhnt hätten, es aber schon ein Grundrumoren gebe. Dies sei auch durch die am Sonntag im Schnee entdeckten Wolfsspuren verstärkt worden – die OÖN haben berichtet.