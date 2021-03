Wo die Infektionszahlen in die Höhe schnellen

Es sind keine guten Nachrichten, die der Krisenstab des Landes derzeit in seinen täglichen Aussendungen zu berichten hat. 462 Neuinfektionen wurden gestern gemeldet. Damit lag die Zahl der neu entdeckten Infizierten zum zweiten Mal binnen weniger Tage über der Marke von 400.

Die Zahl jener Verdachtsfälle, bei denen man es möglicherweise mit der Südafrika-Mutation zu tun hat, ist hingegen seit mehr als einer Woche stabil. In Gmunden sind fünf Fälle bestätigt, in einem Fall steht das Ergebnis der Sequenzierung noch aus. In Vöcklabruck sind zwei Fälle nachgewiesen, in Linz gelten zehn Infizierte als Verdachtsfälle.

Vier Todesfälle wurden gestern vom Krisenstab vermeldet. Drei Frauen und ein Mann im Alter zwischen 65 und 99 Jahren, die infiziert waren, sind verstorben.

Geschlossene Schulen, Firma in Notbetrieb

OÖN-Leser wissen seit Dienstag, dass der starke Infektionsanstieg der vergangenen Tage vor allem den Nordosten des Bezirks betrifft. So sind von den knapp 6000 Einwohnern der Gemeinden Pabneukirchen, Bad Kreuzen und St. Georgen am Walde aktuell etwa 100 mit dem Virus infiziert.

Ausgehend von Infektionen im privaten Umfeld habe sich das Virus in Kindergärten und Schulen verbreitet, heißt es dazu aus dem Krisenstab des Landes. Bereits seit vergangener Woche sind deshalb der Kindergarten und die erste Volksschulklasse in Pabneukirchen geschlossen, ebenso die Volksschule in Bad Kreuzen.

Produktion reduziert

Betroffen davon ist auch ein Großbetrieb in Pabneukirchen, der als Reaktion auf mehrere positiv getestete Mitarbeiter Teile der Produktion stilllegte. „Trotz unseres vor Monaten ausgerollten Sicherheitskonzeptes kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Infektionen. In der Folge mussten weitere Kollegen als K1-Kontaktpersonen daheim bleiben. Daher haben wir uns entschlossen, aus Rücksicht auf die Gesundheit unserer Mitarbeiter und der Bewohner in der Region diese Woche unsere Produktion auf ein Minimum zu reduzieren“, hieß es gestern von der Geschäftsleitung. Nächste Woche werde der Normalbetrieb wieder aufgenommen. Die Maßnahmen seien in enger Abstimmung mit der Bezirkshauptmannschaft Perg als zuständiger Gesundheitsbehörde erfolgt.

Um des Infektionsgeschehens Herr zu werden, wurde in den vergangenen Tagen intensiv getestet. „Allein in unserer Gemeinde wurden 310 PCR-Tests durchgeführt“, sagt Pabneukirchens Bürgermeisterin Barbara Payreder (VP). Mittlerweile hätten sich die Infektionszahlen stabilisiert. „Gestern sind sie sogar leicht zurückgegangen. Es scheint, als hätten wir den Ausbruch einfangen können.“

Fallhäufung in einem Betrieb in Eberstalzell

In den vergangenen Wochen war die Zahl der Infizierten in der Stadt Wels meist höher als im Umland-Bezirk, seit kurzem ist das umgekehrt.

Beim Fleischverarbeitungsbetrieb von Rewe Austria in Eberstalzell ist am Mittwoch eine Fallhäufung bekannt geworden. Mitarbeiter seien bei einer externen privaten Testung aufgrund von Symptomen positiv getestet worden, bestätigt Rewe-Pressesprecher Paul Pöttschacher auf OÖN-Anfrage. Daraufhin seien die internen Antigen-Schnelltests nochmals verstärkt und die K1-Personen unverzüglich nach Hause geschickt worden. Das Rote Kreuz führe eine zusätzliche PCR-Testung aller Mitarbeiter am Standort Eberstalzell durch.

Insgesamt seien die Unternehmen mit Präventionskonzepten gut gerüstet, heißt es beim Krisenstab. „Bei Kontrollen konnten keine wesentlichen Übertretungen festgestellt werden, die das erhöhte Infektionsgeschehen erklären würden.“

Immer wieder gebe es in Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen positive Fälle samt Folgefällen, derzeit aber „keine großen Fallhäufungen“. Betroffen sei eine Kinderbetreuungseinrichtung in Steinerkirchen.

In Lambach ist laut Amtsleiter Franz Pohn wegen Verdachtsfällen bei Pädagoginnen eine Krabbelstubengruppe in Quarantäne. Abgeklungen sei dort indes das Infektionsgeschehen im Kindergarten, ebenso im Kindergarten und in Schulen in Edt bei Lambach und in einer Volksschule in Marchtrenk.

In die Höhe geschnellt sind in den vergangenen Tagen auch die Fallzahlen im Bezirk Kirchdorf. Auffällige Infektionshäufungen seien vorerst aber nicht erkennbar, hieß es gestern vom Krisenstab des Landes. Nach wie vor hoch, wenn auch mit fallender Tendenz, ist die Zahl der Neuinfektionen in Wels.

Braunau: Vor allem der Süden betroffen

Seit mehreren Tagen ist der Bezirk Braunau bei den Corona-Zahlen im traurigen Spitzenfeld. Rund 400 aktive Fälle wurden gestern gezählt. Die meisten davon in Mattighofen, mehr als 80 bei rund 7000 Einwohnern. Dort ist es in einem Betrieb zu einer Fallhäufung gekommen, etwa 25 aktive Fälle werden zu diesem Cluster noch gezählt, 41 waren es laut Krisenstab Anfang vergangener Woche. Aus der Nachbargemeinde Schalchen werden mehr als 30 Fälle gemeldet. Auch in Lengau und Lochen an der Grenze zum Salzburger Flachgau steigen die Zahlen, zusammen sind dort mehr als 80 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Die Ursachen der stark steigenden Infektionszahlen seien vielfältig, sagt Bezirkshauptmann Gerald Kronberger. Neben der Fallhäufung in Mattighofen gebe es sehr viele Fälle in Großfamilien und Nachbarschaften. Behördliche Schließungen von Kindergärten wurden zwar keine angeordnet, aber einige Betreiber hätten freiwillig geschlossen, weil vereinzelt Betreuer positiv getestet wurden. Auch aus den Schulen werden immer wieder positive Tests gemeldet, sagt er. Die Bürgermeister und Bezirkshauptmann Kronberger appellieren an die Bevölkerung, sich an die Maßnahmen zu halten, um weitere Einschränkungen, wie zum Beispiel Ausreisetests, noch zu verhindern.

Anders als im Bezirk Braunau gibt sich die Behörde im Bezirk Ried mit Informationen sehr zurückhaltend. Es gebe keine aktuellen Fallhäufungen. Einige Betriebe führen laufend Testungen durch, daher schlagen positiv getestete Mitarbeiter in der Statistik auf, heißt es auf OÖN-Anfrage. Man gehe sehr transparent mit Daten um. Zahlen zu den einzelnen Gemeinden will man zugleich aber nicht herausrücken.

