Wo bleibt der innere Schweinehund?

Wissenschaftlich gibt es keinen belegbaren Hinweis, dass sich das Virus, das uns – hoffentlich hustenfrei – in Atem hält, vom Menschen auf Tiere überträgt. Unser treuestes Haustier, der innere Schweinehund, scheint der Lage allerdings nicht zu trauen. In Vor-Covid-19-Zeiten hatte er stets sein ganzes Gewicht eingesetzt, um unser Sitzfleisch auf der Couch zu halten. Nun muss ihn die Angst vor einer Ansteckung in die Flucht geschlagen haben. So sehr wir in uns hineinhören, bevor wir die Laufschuhe schnüren – es ist keine seiner üblichen Ausreden zu vernehmen, die unseren Bewegungsdrang hemmte.

Das nunmehr konsequente Auslüften zur Kreislaufanregung mag der Ahnung geschuldet sein, dass sich zur Coronakrise eine Body-Mass-Index-Krise gesellen könnte. Denn in der Küche des Heimarbeiterpaares kommt es seit drei Wochen zum Duell der Rezepte. Da tritt sein iranischer Rindfleischeintopf gegen ihre Spaghetti Carbonara an, da schickt er Palatschinken mit Wachauer Marillenmarmelade gegen ihre Brownies in die kulinarische Arena. Während die gesellschaftliche Abschottung die Infektionskurve abflacht, nehmen die Körperkurven zu. Vor allem bei jenen, die den Verzehr von Schokolade für sich als systemrelevant erachten.

Also: laufen! Vorbei am Zaun, auf dessen hölzerne Latten mit Kreide "Alles wird gut" geschrieben wurde, vorbei an der Schachtel am Straßenrand, in der sich zur freien Entnahme Torten- und Kuchenformen stapeln – noch jemand, der fürchtet, wie ein Germteig aufzugehen.

Eine Botschaft ist in Zeiten wie diesen allgegenwärtig: Schau auf dich! Leichter gesagt als getan, befindet die Liebste. Sie schaut auf sich, und das, was sie sieht, gefällt ihr ganz und gar nicht. Die verlängerten Wimpern rieseln wie die Nadeln eines ausgetrockneten Christbaums. Ihr graut vor dem sich auswachsenden Grau der Haare, Maniküre und Pediküre brennen unter den immer farbloser werdenden Nägeln. Der lösungsorientierte Gespons, dessen unrasiertes Äußeres dem Antlitz Ernest Hemingways näher rückt, versucht zu trösten: "Mir is des wurscht, wie du ausschaust." Mit ihrem "Aber mir net" hätte er rechnen müssen. Dass sie es mit Selfcare dann doch nicht so genau nimmt und das Daheimbleiben ungeschminkt absitzt, unterstreicht eine längst Buch gewordene These: Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus.

Bemerkenswert ist, dass uns das, wie wir derzeit leben, vor gar nicht so langer Zeit als Trend verkauft wurde. Die US-Forscherin Faith Popcorn hatte in den 1980er- Jahren dafür den Begriff Cocooning erfunden. Ahnte sie, dass das Einspinnen in häuslicher Privatsphäre nach geraumer Zeit dazu führt, dass man zu spinnen beginnt? So wie Hamsterkäufer der ersten Corona-Tage, die auf einem Berg von Rollen sitzen und sich wünschten, sie könnten Klopapier gegen ein bisschen Wirtshausluft tauschen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Tipps für Zuhause Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Bernhard Lichtenberger b.lichtenberger@nachrichten.at