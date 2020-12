"Erst am Dienstag haben wir erfahren, dass die Verordnung vorsieht, auch bei Sesselliften mit Abdeckhaube auf halbe Kapazität einzuschränken", sagt Helmut Holzinger von den Hinterstoder-Wurzer-alm-Bergbahnen. Auf der Höss betrifft das die Sesselbahn Höss-Express von der Mittelstation bis zur Spitze, am Kasberg den Vierer-Lift am Ochsenboden.