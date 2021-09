"Wir kämpfen um jeden, der Qualifikation mitbringt"

Der Personalmangel in Oberösterreichs Kindergärten steuert auf einen neuen Höhepunkt zu. Wie berichtet, stehen elf Gruppen in Caritas-Kindergärten kommende Woche ohne ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen da. Helferinnen und Helfer müssen übernehmen. 30 offene Stellen bei den pädagogischen Fachkräften können in Caritas-Einrichtungen derzeit nicht besetzt werden.