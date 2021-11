"Wir haben sogar einen Arzt aus der Sauna geholt"

Mit einem derartigen Ansturm hatte Gerald Egger, Bürgermeister von Seewalchen am Attersee (Bezirk Vöcklabruck), nicht gerechnet. Im Rathaus seiner Gemeinde gab es gestern, Sonntag, die einzige offene Pop-up-Impfstraße in Oberösterreich. Und die Impfwilligen kamen in Scharen, nicht nur aus Seewalchen und dem Bezirk Vöcklabruck. "Da waren Menschen aus ganz Oberösterreich dabei", berichtet Egger.