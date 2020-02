Diskret und ohne großes Federlesen wollte die neue Gemeindeführung Vorwürfe aus der Welt schaffen, dass über Jahre Akten auf dem Bauamt verschlampt und keine Gebühren kassiert worden seien. In einer Sondersitzung des Gemeindevorstandes am Mittwochabend wurde vereinbart, dem in Pension gehenden Bauamtsleiter Eduard W. und dem bereits im Ruhestand befindlichen Amtsleiter des Rathauses Arthur R. mit einer Frist unter Zugzwang zu setzen. Zeigen die beiden Gemeindebediensteten bis Donnerstag