Die Tage werden länger, die Sonne gewinnt an Kraft, die Natur erwacht: Der Frühling inspiriert die Menschen seit jeher. Früher, in der agrarischen Gesellschaft, begann jetzt das neue Arbeitsjahr – und damit auch die Abhängigkeit der Bauern von den Unbillen der Natur. "Die Natur ist die Basis des Lebens für die Menschen", sagt Thekla Weissengruber, Leiterin der Volkskunde-Sammlung in der oberösterreichischen Landes-Kultur-GmbH.