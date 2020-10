Er trug gerade zwei volle Tabletts aus einem Restaurant am Linzer Hauptplatz, als ein 34-jähriger Kellner am Samstag gegen 15 Uhr plötzlich im Gastgarten zusammensackte. Ein zufällig anwesender Soldat, der nicht mit Namen genannt werden will, reagierte blitzschnell und brachte den Mann in eine stabile Seitenlage. Sofort bildete sich eine Menschentraube um den am Boden liegenden Kellner, dessen Gesicht dunkelblau anlief. Im selben Moment kam eine Polizeistreife zufällig vorbei.