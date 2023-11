Wie sich junge Muslime auf TikTok radikalisieren

"Die Europäer werden dich nie als Muslim akzeptieren, der einzige Weg für dich ist der von Allah" – das ist nur eine der Botschaften, die einem nach kurzer Recherche auf der Kurzvideoplattform entgegenschlagen. Überbracht wird sie von einem jungen Mann, der in islamischem Gebetsgewand in ein Mikrofon spricht. Im Hintergrund laufen Sequenzen von Pro-Palästina-Demonstrationen in Deutschland über den Bildschirm.