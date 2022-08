Wie Oberösterreich lernte, sich vor den Fluten zu schützen

LINZ. Bis zum ersten Stock standen zahlreiche Häuser in Grein bei der Hochwasserkatastrophe 2002 unter Wasser. Kein Vergleich zur Situation bei der Flut von 2013: Während die Einwohner in ihren Häusern bleiben konnten, hielt der ein Jahr zuvor fertiggestellte Marchland-Damm den Fluten stand und verhinderte vermutlich Schäden in Millionenhöhe.