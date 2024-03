Wie Heinrich Kriechmayr Licht in ein düsteres Tal gebracht hat

Ende Dezember haben wir in den OÖNachrichten eine schöne Geschichte erzählt. Heinrich Kriechmayr war als einer der vielen Helfer der oberösterreichischen Landlerhilfe nach einem Besuch in der Ukraine derart beeindruckt heimgekommen, dass er eine eigene Hilfsaktion in die Tat umsetzen wollte. Seine Idee, mit einem Kinderskikurs in Königsfeld (Ust-Tschorna) Licht in ein düsteres Tal zu bringen, schaffte es als "Aufmacher" in unseren Sportteil. Heinrich ist Vater des ÖSV-Stars Vincent Kriechmayr.