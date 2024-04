Pflanzen, die Räume stetig grüner werden lassen und die Luftqualität verbessern, ein an die Natur angepasster Unterricht oder eine ganze Woche im Zeichen der Nachhaltigkeit: An Oberösterreichs Schulen ist der Klimaschutz in vielfältiger und innovativer Weise präsent, wie ein OÖN-Rundruf zeigt.