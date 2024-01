Wie Frauen die Feuerwehr eroberten: "Willkommen waren wir anfangs nicht"

Mittlerweile haben die Frauen in allen Bereichen der Feuerwehr Fuß gefasst und zeigen auch bei Leistungsbewerben Spitzenleistungen.

Es war der 19. November 1992, als die Landes-Feuerwehrleitung in Oberösterreich bekannt gab, dass auch Frauen als Mitglieder in oberösterreichische Feuerwehren aufgenommen werden dürfen. Zehn Prozent der Feuerwehr-Mitglieder sind mittlerweile Frauen. 9771 sind in 834 von 910 oberösterreichischen Feuerwehren aktiv. Doch schon vorher gab es einige Pionierinnen, die den Weg für künftige Kameradinnen ebneten.