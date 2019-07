Kurz nach 8 Uhr stand gestern früh in Linz der Verkehr entlang der Donau still: Sowohl die Rohrbacher als auch die Eferdinger Bundesstraße waren gesperrt. Grund dafür war eine rund 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe. Die Bombe war am späten Montagabend bei der Baustelle des Westrings in der Donau gefunden und über Nacht auf einem Schiff gesichert worden.