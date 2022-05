Bis 2012 war Vöcklabruck zweifelsfrei keine kulturelle Wüste. Dennoch wächst seit diesem Jahr in der Stadtgemeinde unaufhörlich zusammen, was bis dahin "zerspragelt und nicht in dieser Dichte", wie es Richard Schachinger nennt, existiert hat. Es gab unter anderem die Skater; die Psychobillies; die Literatur-Begeisterten, die als "Kulturakzente 4840" Lesungen veranstalteten, und herumziehende DJ-Kollektive – aber mit der Gründung des Offenen Kulturhauses Vöcklabruck (OKH) entstand vor zehn