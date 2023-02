Wie Asylberechtigte schnell einen Job finden können

Ilse Liggins, die seit 20 Jahren Deutschkurse am Linzer BFI leitet, hatte Mühe, ihre Gruppe wieder einzusammeln. Ihre Schützlinge, Asylberechtigte aus Syrien und Flüchtlinge aus der Ukraine, tummelten sich am Montagnachmittag dicht gedrängt im Kursraum des Berufsförderungsinstituts am Bulgariplatz. Was sich sperrig "Karriereplattform des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF)" nennt, ist nichts anderes als ein gewolltes Zusammentreffen von Zuwanderern und potenziellen Arbeitgebern.