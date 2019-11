Am Anfang war das Salz, und das Salz war im Berg. Doch vor 7000 Jahren lernten die Menschen am Fuß des Dachsteins, es an die Oberfläche zu holen. Es war die Geburtsstunde einer einzigartigen Kulturlandschaft in den Alpen. Einer Landschaft, die Geschichte schrieb, Mythen hervorbrachte und auch einen sehr speziellen Menschenschlag, der seinen eigenen Dialekt und seine eigene Mentalität hat.