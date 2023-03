Wenn sich Politiker mit den Klimaklebern verbünden

"Die Dringlichkeit der Klimakrise kann nicht mehr geleugnet werden" – mit diesen Worten beginnt der Brief, den der Bregenzer SP-Bürgermeister Markus Ritsch an Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) adressiert hat. Wie am Mittwoch bekannt wurde, unterstützt Ritsch gemeinsam mit seiner Vizebürgermeisterin von den Grünen die Forderungen der Klimakleber wie ein Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen und den Verzicht auf neue Öl- und Gasbohrungen.