Wenn Narzissenpflücken auf dem Lehrplan steht

Zu zweit schnappen sich die Schüler des Bundesschulclusters des BORG und der HLW in Bad Aussee einen schwarzen Kübel, dann schwärmen die rund 100 Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 auf der Blaa-Alm aus. Ihr Ziel: so viele Narzissen wie möglich für den Korso, mit dem morgen, Sonntag, das Finale des Narzissenfests in Bad Aussee über die Bühne geht, zu sammeln.