Wenn die Glocken nach Rom fliegen, knattern die Ratschen

Von Gründonnerstag bis Karsamstag schweigen die Kirchenglocken. Statt ihrem Klang hört man in diesen Tagen aber ein mindestens ebenso lautes Geräusch: das der Ratschen. Gemeinsam mit dem Verein für Volks- und Brauchtumspflege, Almtaler Linz, war auch heuer wieder eine Gruppe der Jugendfeuerwehr Pechgraben auf "Ratschen-Tournee" in der Landeshauptstadt unterwegs. Unter ihnen die 10-jährige Hannah Staudinger, die am Gründonnerstag und Karfreitag mit einer alten Kastenratsche aufspielte.