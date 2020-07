Es ist ja keine Seltenheit, dass Vater und Sohn an derselben Schule die Matura ablegen. Dass sie dies aber im selben Schuljahr tun, dürfte wahren Seltenheitswert haben. Josef Weiß (39) und sein Sohn Marcel (19) haben dieses Kunststück heuer am Linzer Technikum vollbracht. "Das Interesse, meinen Maturaabschluss nachzuholen, hat mein Sohn in mir geweckt", sagt Josef Weiß. Marcel Weiß besuchte damals die erste Klasse des Mechatronikzweigs der HTL in der Paul-Hahn-Straße. Nach 20 Jahren