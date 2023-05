Wenn Alpakas zum Friseur müssen

Die Sonne hat die Wolken durchbrochen und den Boden getrocknet. Das Grün auf der Weide, zu der uns Harald Kneidinger führt, ist satt. Doch wer hier, wie fürs Mühlviertel typisch, Kühe und Schafe vermutet, der irrt. 300 Meter hinter seinem Hof stehen 40 Alpakas auf der "Woad". Sie grasen gemütlich, tollen herum und wuzeln sich in der Erde. Beinahe so, als wäre es immer schon so gewesen.