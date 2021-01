Die Ankunft der Helfer aus Wels zaubert Maria ein Lächeln ins Gesicht. Seit mehr als zwei Wochen schläft sie in einer Wohnwagensiedlung neben ihrem stark beschädigten Haus nahe der Stadt Sisak. Als am 29. Dezember um 12.19 Uhr Ortszeit die Erde bebte und in nur wenigen Sekunden an die 1000 Häuser zerstörte, rettete sich die Frau mit ihren drei Kindern auf die Straße. Ein grauer Wohnblock war ihr altes Zuhause.