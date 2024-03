Zwillingsschwestern aus Gaspoltshofen rührten Jury in ORF-Show zu Tränen

Beim Auftakt der ORF-Talentshow "Die große Chance – Let’s sing and dance" am Freitag haben die Zwillinge Anja und Jana Starlinger Jurymitglied Missy May zu Tränen gerührt. Mit ihrem Lied "Zomhoidn" haben die beiden 16-Jährigen aus Altenhof am Hausruck (Gemeinde Gaspoltshofen) bereits ihr Ticket für die Semifinal-Show am 3. Mai gelöst. "Es war g’scheit cool, wir haben nicht geglaubt, dass wir ins Halbfinale kommen", sagt Anja Starlinger im Gespräch mit der Welser Zeitung.