"Zusammenreißen": Kritik von VP und Grünen an "blau-rotem Dauerzwist" in Wels

Seit Monaten ist in der Welser Stadtpolitik zu spüren, dass zwischen FPÖ und SPÖ die Stimmung schlecht ist. Öffentlich sichtbar wurde das in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag, als sich Bürgermeister Andreas Rabl (FP) und Vizebürgermeister Klaus Schinninger (SP) einen heftigen Schlagabtausch zum Thema Kinderbetreuung lieferten. Die Welser Zeitung hat berichtet.