BEZIRK GRIESKIRCHEN/WELS-LAND. In nur wenigen Gemeinden steht eine Frau an der Spitze. Derzeit liegt der Anteil der Bürgermeisterinnen in Österreich bei gerade einmal 8,6 Prozent (vor zehn Jahren bei 4,7 Prozent). Warum die Zahl nur langsam steigt und wie mehr Frauen für die Kommunalpolitik gewonnen werden können, darüber haben die OÖNachrichten anlässlich des Frauentages mit vier Bürgermeisterinnen aus der Region gesprochen.