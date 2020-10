Ein Hanggrundstück in Traunleiten in Oberschauersberg mit wunderschönem Blick auf die Traun soll terrassenförmig verbaut werden. Die Anrainer laufen dagegen Sturm. "Hier war alles Wald, mit schönen alten Eichen, die bereits im Vorjahr gerodet wurden. So ein Mammutprojekt mit Tiefgarage in den Berg zu schlagen, grenzt für mich an ein Verbrechen", sagt die Welser Unternehmerin und Anrainerin Renate Pyrker.