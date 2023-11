"Wir werden leider nicht einziehen" – Konflikt um Ärztehaus in Alkoven

In der 6200-Einwohner-Gemeinde ist die Gesundheitsversorgung derzeit großes Thema. Wie berichtet, errichtet die Raiffeisenbank Region Eferding mit dem "Humanum" ein Gesundheitszentrum für einen praktischen Arzt, Fachärzte und Therapeuten. Nicht einziehen wird der derzeit einzige Hausarzt in Alkoven, Lorenz Linzner. Dieser richtete sich Anfang der Woche mit einer Information an seine Patientinnen und Patienten, in der er die Gründe erläutert.