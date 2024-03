Wie Wasser aus dem Almtal nach Wels fließt

Wer sich in Wels ein Glas Leitungswasser genehmigt, trinkt ein absolutes Naturprodukt: Ohne Chlorbehandlung oder UV-Bestrahlung kommt es beim Endverbraucher an. Auch in Österreich keine Selbstverständlichkeit, sagt Wolfgang Nöstlinger, Vorstandsdirektor des städtischen Wasserversorgers eww, zum heutigen Welttag des Wassers: "Die Welser trinken daheim naturreines Wasser.