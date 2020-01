Ein Weltstar, der in eine Bezirksstadt mit 4000 Einwohnern kommt – diese Sensation ist dem Kiwanis-Club Eferding mit dem Auftritt von Tenor Rolando Villazón am 28. August auf dem Stadtplatz gelungen. "Die Nachfrage nach den Karten in allen Kategorien ist großartig, nur einen Monat nach Start haben wir bereits mehr als die Hälfte der 2000 Tickets verkauft", freut sich Kiwanis-Präsident Rainer Wallisch.