Wenn der Funke überspringt: HTL-Absolvent engagiert sich in Kenia

Nicht nur in Österreich haben Burschen zahlreiche Möglichkeiten, ihren Zivildienst zu absolvieren. Der Pichler Raphael Wimmer hat sich für einen Auslandseinsatz in Afrika entschieden. Der 19-Jährige leistet über die Organisation "Volontariat bewegt" seinen Zivilersatzdienst in Embu in Kenia. Dort arbeitet er in einer Don Bosco Schule mit technischem Schwerpunkt in der Elektrotechnikwerkstätte und in der Jugendbetreuung.