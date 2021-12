Welser WTV-Schwimmer brachen Rekorde

Anna Glen wurde Vizestaatsmeisterin über 50 m Schmetterling und konnte sich in der Juniorenklasse drei zweite und zwei dritte Plätze sichern. Die erst 15-jährige Lena Edl wurde über 200 m Brust Dritte und brach in 2:32,25 den OÖ-Nachwuchsrekord der Altersklasse 15, der seit 1992 von Vera Lischka gehalten wurde. Dies bedeutet aktuell in der Europarangliste "17 Jahre und jünger" Platz 32. Einen OÖ-Rekord erschwamm sie über 100 m Brust in 1:10,58.