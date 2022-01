Die Unfallstatistik von 2021 hält eine Menge nicht so guter Nachrichten bereit. Zunächst aber ein wesentliches und besonders erfreuliches Detail: Zwei Jahre in Folge ist im Stadtgebiet von Wels im Straßenverkehr niemand ums Leben gekommen. "2019 hatten wir noch sechs Tote zu beklagen", erinnert Andreas Weidinger, Verkehrsreferent der Stadtpolizei, an das schwärzeste Jahr im Welser Straßenverkehr.