Fünf- bis sechsmal in der Woche jeweils bis zu drei Stunden trainieren Eva Hundstorfer und Jörg Kügler. Das intensive Pensum hat sich für die beiden ausgezahlt. Der 42-jährige Welser und die 38-jährige Weißkirchnerin, die beide im Medizintechnik-Bereich arbeiten, ertanzten ihren bisher größten Erfolg. Das Tanzpaar vom Tanzsportclub Grün-Rot-Wels wurde in Wattens in Tirol österreichischer Meister bei den über 30-Jährigen in den Standardtänzen.