Welser SP sauer: "Amtsblatt mutiert zu blauem Propaganda-Medium"

Das aktuelle Amtsblatt treibt den Welser SP-Funktionären die Zornesröte ins Gesicht. In der am Montag erschienenen ersten Ausgabe des neuen Jahres hat nach Ansicht von SP-Vizebürgermeister Klaus Schinninger der Überhang an Geschichten über die Freiheitlichen ein Ausmaß angenommen, das einer "Message Control" gleichkommt. "Das Amtsblatt mutiert zu einem lupenreinen FPÖ-Propagandamedium", kritisiert der rote Stadtparteivorsitzende.