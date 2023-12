Welser Modebranche in der Krise? "Schaut schlimmer aus, als es ist"

Auch die strahlende Weihnachtsbeleuchtung und eine dicke Schneeschicht können in der Welser Innenstadt aktuell nicht darüber hinwegtäuschen: Bei den Bekleidungsgeschäften tun sich einige Lücken auf. Wie berichtet sperrt die Inhaberfamilie Schmidtmayer "Gerard" am Stadtplatz zu, um in Pension zu gehen. In der Schmidtgasse haben mehrere Geschäfte geschlossen oder tun das noch. Gloriette in der Ringstraße soll ebenfalls schließen.