Es war eine Machtdemonstration, welche die Judoka von Multikraft Wels bei den Staatsmeisterschaften am Wochenende in Oberwart ablieferten: Mit Sabrina Filzmoser (bis 57 Kilogramm), Daniel Leutgeb (bis 60) sowie Kimran (bis 66) und Shamil Borchashvili (bis 90) schnappten sich gleich vier Messestädter den Titel. Auf so viele Klassensiege brachte es kein anderer Klub, womit zum ersten Mal seit 1977 der Sieg in der Vereinswertung nach Wels ging.