Den Lockdown sinnvoll verbringen: Das war seit Pandemiebeginn bei vielen Menschen das oberste Gebot, auch bei Franz Aschauer. "Zusperren mussten wir sowieso, also haben wir auch gleich umgebaut", sagt der 40-Jährige. Er ist Besitzer und Geschäftsführer des Restaurants "Vorstadt" in Bad Schallerbach, das am Donnerstag offiziell eröffnet wird.