"Vollkommen ausgeartet!" Anrainer fordern Sperre von Hundefreilaufzone

Freilaufzone am gestrigen Sonntag

Die Stadtgemeinde kann bei Tierliebhabern mit einer der schönsten und weitläufigsten Hundefreilaufzonen im Zentralraum punkten. In der Ortschaft Kappern regt sich aber seit vielen Jahren Widerstand gegen die "Hundewiese", die nicht nur von Besitzern ortsansässiger Vierbeiner angesteuert wird. "Die Leute kommen von überall her. Die Marchtrenker sind in der Freilaufzone eine Minderheit", sagt eine Anrainerin. 120 Protestunterschriften hat die Frau bisher gesammelt.